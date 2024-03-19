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Россиянам рассказали, как не допустить инсульта из-за стресса на работе

Врач Наумова: хобби поможет не допустить инсульта из-за стресса на работе

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Отдых и получение ярких эмоций поможет снизить риск развития инсульта из-за стресса на работе и частых переработок. Об этом Pravda.Ru рассказала психотерапевт Наталья Наумова.

По ее словам, переутомление, повышенная возбудимость или, напротив, вялость и безразличие могут говорить о необходимости взять паузу в работе. Нормализовать состояние можно с помощью любимого хобби, уточнила эксперт.

«Общение с друзьями в неделю 1,5-2 часа тоже необходимо как минимум для того, чтобы тоже восстановиться, либо с близкими родственниками, при общении с которыми не возникает конфликтных ситуаций. Все это будет профилактикой эмоционального выгорания и поможет тому, чтобы у нас не было инсульта», — добавила Наумова.

Она уточнила, что инсульт могут спровоцировать переутомление, слишком плотный график и сильное эмоциональное восприятие. В связи с этим она советует отдыхать от семьи, раздражителей и рабочей деятельности.

Накануне кардиолог, автор книги «Привычка быть здоровым. Как предотвратить гипертонию, инфаркт и инсульт» Наталья Гаврилюк говорила, что переработки могут повысить риск появления сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфаркта. Чтобы не допустить этого, врач рекомендует наладить сон и спать не менее шести, но не более девяти часов в день. Кроме того, важно включать в свой распорядок дня любую физическую активность.

Ранее россияне назвали причины переработок по вечерам и в выходные.

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