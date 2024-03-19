Россияне стали чаще искать счастье с помощью психологов

В последнее время жители России стали более активно обращаться за помощью к психологам с конкретными запросами – выровнять самооценку и отыскать в себе ощущение счастья, рассказала семейный психолог Наталья Панфилова. Чаще консультироваться со специалистами стали мужчины, отметила она в беседе с НСН.

По мнению Панфиловой, наблюдаемая тенденция говорит о несогласии россиян с тем, что жизнь за пределами Европы и США плоха. Спровоцировали такое активное несогласие попытки внушить жителям РФ мысль о никчемности и неполноценности, считает психолог.

«Ощущение счастья – это не базовая потребность, как безопасность, например. Если люди «работают» с счастьем, это значит, что они понимают, что какое-то дно уже пройдено», – добавила специалист.

Сегодня россияне, по ее мнению, признают наличие тех или иных проблем, а не отрицают или игнорируют их, из-за чего и выросли запросы на психологическую помощь. Так, многие пытаются найти внутреннюю опору, чтобы хорошо себя чувствовать вне зависимости от внешних факторов. Спрос на психологов растет со времен пандемии, отметила Панфилова.

«Мужская аудитория в этом смысле очень ярко представлена. Мужчины, которые ко мне приходят последние полтора-два года, признаются, что еще недавно не готовы были сюда прийти», – заключила психолог.

Напомним, женщины чаще всего обращаются к психологам для повышения уверенности в себе и работы с самооценкой. Еще один частый запрос – трудности общения.

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