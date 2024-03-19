Участки в Барвихе могут вернуть в собственность государства

Генеральная прокуратура РФ попросила вернуть государству бывшие земли санатория управделами президента. Об этом сообщает РБК.

По информации издания, речь идет о 13 участках в элитном поселке Барвиха и деревне Жуковка рядом с резиденцией президента Мейендорф.

В Генпрокуратуре считают, что участки были незаконно приватизированы в начале 2000-х годов. Их получил частный инвестор и использовал для индивидуальной жилой застройки. Ответчиками по иску Генпрокуратуры выступают владельцы 13 земельных участков.

«В начале 2000-х годов 99 га территории «Барвихи» были незаконно изъяты из государственной собственности управделами президента и подконтрольными ему учреждениями», — говорится в публикации.

До этого генеральная прокуратура РФ обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с требованием взыскать с бывших владельцев Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) неосновательное обогащение в размере свыше 25,8 млрд рублей.

Ранее глава Минфина Силуанов говорил, что в России планируют привлечь в федеральный бюджет не менее 100 млрд рублей от проведения приватизации госимущества.