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Мэрия Белгорода прокомментировала сообщения о дефиците продуктов в городе

Мэрия Белгорода назвала фейком информацию о дефиците продуктов в городе

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Александр Кряжев/РИА Новости

В Белгороде назвали не соответствующей действительности информацию о дефиците продуктов в продовольственных магазинах города. Об этом заявила администрация Белгорода в Telegram-канале.

«Дефицита продукции не наблюдается. В магазинах в наличии есть хлеб, молочные продукты, мясо, яйцо, сахар, товары первой необходимости», — говорится в сообщении.

В мэрии Белгорода считают, что распространители подобной информации хотят посеять панику среди белгородцев.

Там также попросили доверять только проверенной информации.

Утром 19 марта Минобороны РФ сообщило, что украинские беспилотники самолетного типа были уничтожены ночью над Белгородской и Воронежской областями.

Накануне сообщалось, что Воронежская область примет белгородские семьи, покинувшие дома из-за обстрелов.

Ранее в Белгороде задержали подозреваемого в подготовке отравления военных.

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