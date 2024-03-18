Вертолет МЧС РФ вылетел в Амурскую область, где произошел обвал на руднике

Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел из Хабаровского края в Амурскую область, где в результате обвала на руднике под завалами могут находиться до 15 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

В ведомстве уточнили, что на борту вертолета находятся 13 спасателей со специальным оборудованием.

До этого оперативные службы сообщали, что на руднике горно-гидрометаллургического комбината в Амурской области произошел обвал горных пород. По их данным, инцидент случился на участке подземных работ. Специалисты Нерюнгринского военизированного горноспасательного взвода выехали на место происшествия. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

18 марта на Камчатке произошел сход лавины, под которую попала туристическая группа из 11 человек. Девяти из них удалось выжить. Спасатели не могут пробраться к тургруппе из-за сложных погодных условий, темного времени суток и возможного схода еще одной лавины. Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в интервью «Газете.Ru» заявил, что организаторам тура грозит до десяти лет тюремного заключения.

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