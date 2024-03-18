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Рекордное число американцев назвали главным врагом страны сами США

Gallup: 5% американцев назвали главным врагом страны сами США

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Jacquelyn Martin/AP

В Соединенных Штатах 5% жителей назвали главным врагом страны сами США. Это следует из опроса, проведенного компанией Gallup.

Данный результат стал самым высоким с тех пор, как этот вопрос впервые был задан в 2001 году.

Отмечается, что ранее не более 2% опрошенных называли США главным врагом страны. Так, в прошлом году только 1% респондентов дали такой ответ.

Исследование проводилось с 1 по 20 февраля среди 1016 взрослых жителей страны. Статистическая погрешность составила 4 процентных пункта.

В феврале более половины жителей США назвали нелегальную иммиграцию критической угрозой для страны.

В марте стало известно, что более 60% французов видят Россию и политику президента РФ Владимира Путина в качестве угрозы для государства.

До этого выяснилось, что более 40% жителей Польши не рассматривают в качестве реальной угрозу «нападения» России на их страну в ближайшие несколько лет.

Ранее эксперт РОЦИТ заявил о способности опросов на YouTube подменять реальные факты.

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