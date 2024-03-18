Российский регион примет белгородские семьи, покинувшие дома из-за обстрелов

Воронежская область примет многодетные семьи из Белгородской области, которые покинули свои дома из-за обстрелов со стороны украинских войск. Об этом в своем Telegram-канале сообщил воронежский губернатор Александр Гусев.

«По просьбе губернатора Вячеслава Гладкова мы готовимся принять многодетные семьи из Белгородской области», — написал он.

По словам чиновника, социальные службы уже проводят всю необходимую организационную работу.

«Предоставим соседям любую посильную помощь», — добавил Гусев.

18 марта министр здравоохранения региона Андрей Иконников сообщил, что за неделю более 80 человек пострадали в Белгородской области в результате обстрелов.

В этот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия с учетом атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область в какой-то момент может создать на прилегающих территориях «санитарную зону».

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