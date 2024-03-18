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В ООН предупредили о риске голода в секторе Газа «в любое время»

ООН: голод может случиться на севере сектора Газа в любое время до мая

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Athit Perawongmetha/Reuters

Голод на севера сектора Газа неизбежен, если военные действия не прекратятся и не будет представлен больший доступ к гуманитарной помощи. Об этом предупреждает ООН на фоне сообщений о том, что израильские военные штурмовали больницу Аль-Шифа в городе Газа в поисках боевиков ХАМАС.

«Прогнозируется, что в северных провинциях голод может возникнуть в любое время до мая 2024 года», — заявила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.

Больницы никогда не должны быть полем боя, сказал гендиректор ВОЗ Тедрос Гебреисус.

На карту поставлены жизни медицинских работников, пациентов и гражданских лиц, предупредил он, добавив, что «минимальные» медицинские услуги были восстановлены в Аль-Шифе лишь недавно.

В отчете ООН говорится, что острая нехватка продовольствия в секторе Газа «углубилась и расширилась». С середины февраля до середины марта на 79% больше жителей Газы, вероятно, «упадут к катастрофическому уровню голода», и еще 92% ожидают, что это произойдет в период до июля.

15 марта Reuters сообщил, что ХАМАС направил посредникам предложение о прекращении огня в Газе.

Ранее ВОЗ заявила о «беспрецедентном в новейшей истории» голоде в секторе Газа.

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