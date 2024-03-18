Россиянин похитил из банковского сейфа ювелирные украшения на 10 млн долларов

В Петербурге правоохранители задержали уроженца Сочи, которого подозревают в краже из ячейки банковского хранилища ювелирных украшений на 10 миллионов рублей. Об этом сообщает «78.ru».

Уроженца Сочи подозревают в крупной краже из банковского сейфа, злоумышленник получил доступ к сейфовым ячейкам, которые арендовал один и тот же человек, который хранил там 800 тысяч долларов, 500 тысяч евро и ювелирные украшения на 10 млн долларов.

Обвинение задержанному пока не предъявлено. Мужчина заключен под стражу, правоохранители устанавливают, каким образом он попал в хранилище и куда спрятал драгоценности и деньги.

Ранее россиянин продал машину, взял кредит и ограбил банк по указанию мошенников.