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Дрон ВСУ развалился в воздухе при попытке атаки под Курском

Курский губернатор Старовойт: село Горналь и поселок Теткино обстреляли ВСУ

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Телеграм-канал Роман Старовойт

В селе Горналь Суджанского района Курской области дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) развалился в воздухе при попытке атаковать автомобиль. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Никто не пострадал. Аккумулятор дрона при падении разбил стекло автомобиля», — уточнил губернатор.

Старовойт отметил, что украинские солдаты в очередной раз обстреляли поселок Теткино Глушковского района. По предварительным данным, повреждения получили несколько частных домов, произошел пожар в хозяйственной постройке. Глава региона обратил внимание, что как только «станет безопасно», сотрудники местной администрации проведут «подробный подомовой обход».

«Всем собственникам <…> окажем помощь в восстановлении», — резюмировал Старовойт.

Накануне ВСУ уже вели обстрел поселка Теткино. Губернатор сообщил о прекращении энергоснабжения из-за повреждения ЛЭП вследствие обстрелов. Старовойт пообещал, что восстановительные работы начнутся, когда будет обеспечена безопасность аварийных бригад.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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