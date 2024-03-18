Дрон ВСУ развалился в воздухе при попытке атаки под Курском

В селе Горналь Суджанского района Курской области дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) развалился в воздухе при попытке атаковать автомобиль. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Никто не пострадал. Аккумулятор дрона при падении разбил стекло автомобиля», — уточнил губернатор.

Старовойт отметил, что украинские солдаты в очередной раз обстреляли поселок Теткино Глушковского района. По предварительным данным, повреждения получили несколько частных домов, произошел пожар в хозяйственной постройке. Глава региона обратил внимание, что как только «станет безопасно», сотрудники местной администрации проведут «подробный подомовой обход».

«Всем собственникам <…> окажем помощь в восстановлении», — резюмировал Старовойт.

Накануне ВСУ уже вели обстрел поселка Теткино. Губернатор сообщил о прекращении энергоснабжения из-за повреждения ЛЭП вследствие обстрелов. Старовойт пообещал, что восстановительные работы начнутся, когда будет обеспечена безопасность аварийных бригад.

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