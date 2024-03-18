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ФСБ задержала россиянку, готовившую теракт на железной дороге в Крыму

В крымском Симферополе арестовали готовившую теракт на железной дороге девушку

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В крымском Симферополе арестовали 24-летнюю россиянку, готовившую террористический акт по заданию спецслужб Украины. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-службы регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

«Избрана мера пресечения сроком на 2 месяца», — сообщили в управлении.

Согласно информации ведомства, гражданка России по заданию украинской разведки занималась подготовкой к совершению теракта посредством поджога релейного шкафа на «Крымской железной дороге» с целью препятствования оборонным перевозкам. В отношении задержанной заведены два уголовных дела — о подготовке к теракту и измене государству. В случае признания вины россиянке грозит тюремное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

До этого ФСБ сообщало, что в Крыму предотвратили теракт на железной дороге, задержана женщина, подозреваемая в его подготовке. У нее изъяли самодельные зажигательные устройства и средства связи, содержащие переписку с украинским координатором.

Ранее в Крыму предотвратили теракт на железной дороге.

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