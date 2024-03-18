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Россиянам рассказали о пользе овощных и фруктовых соков весной

Врач Тананакина: весной следует употреблять овощные и фруктовые соки

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Unsplash

При весеннем авитаминозе для баланса витаминов в организме следует пить свежевыжатые овощные и фруктовые соки. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина. При выборе готовых напитков она посоветовала обращать внимание на наличие витаминов и минералов в их составе, а также на отсутствие сахара.

«Важно отдавать предпочтение натуральным напиткам без консервантов и искусственных добавок для максимальной пользы для здоровья. Недостаток витаминов нужно воспринимать всерьез, поскольку даже недостаток одного витамина может вызвать нарушение обменных процессов, стать причиной хронических заболеваний, проблем с весом и внешним видом», — отметила Тананакина.

Также врач порекомендовала включить в рацион цитрусовые, киви и зеленые листья. Кроме того, по ее словам, обеспечить организм питательными веществами можно, употребляя ягоды, орехи, бобы, яйца, рыбу и молочные продукты.

Врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко до этого предупреждал, что после долгой зимы организм человека находится в крайне ослабленном состоянии, его здоровье уязвимо к самым разным заболеваниям, которые протекают тяжелее, чем обычно. Он призвал заранее побеспокоиться об укреплении иммунитета, начать прием витаминов и не спешить менять зимнюю одежду на более легкую.

Ранее врач рассказала, какую пользу для здоровья приносит калина.

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