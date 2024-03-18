Доктор Мясников рассказал о страшных последствиях сидячего образа жизни

Малоподвижный образ жизни и длительное время за компьютером могут спровоцировать опасные заболевания, предупредил заслуженный врач России и известный телеведущий Александр Мясников. Недостаточная физическая активность – причина ухода из жизни каждого десятого человека, в то время как движение и спорт могут спасти от развития онкологических и других заболеваний, рассказал он Общественной Службе Новостей.

Из-за малой активности в 2008 году «досрочно» из жизни ушли 5,3 млн человек в мире, добавил Мясников. По его словам, даже рост активности только на 10% может спасти 500 тыс. человек в год.

В качестве физической активности подойдет любое занятие спортом, дома или в зале. Также полезно двигаться по лестницам без лифта, устраивать небольшие пробежки до станций метро во время утреннего похода на работу, считает Мясников. Важной частью физической активности он назвал самостоятельную работу по дому.

«Человечество изобрело все, чтобы не двигаться — лифты, доставку, траволаторы. Забудьте об этом, — заявил Мясников. — У нас даже уборка сегодня роботизирована. Моющие пылесосы ездят сами по себе, но нужно менять и это».

По словам врача, ручная стирка белья может снизить риск развития остеоартроза в мелких суставах кистей, а уборка в целом стать хорошей тренировкой мышц. В качестве примера Мясников привел свою 90-летнюю маму, которая предпочитает стирать руками и самостоятельно мыть полы.

«Кто бы что ни говорил, но одним из самых важных факторов для продления жизни и улучшения ее качества является физическая активность. Это подтвержденный медицинский факт», — заключил доктор.

Напомним, ученые выяснили, что даже небольшое количество физической активности в свободное время может снижать вероятность инсульта.

Ранее врач рассказала о роли физической активности в повышении стрессоустойчивости.