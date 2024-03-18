Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Доктор Мясников рассказал о страшных последствиях сидячего образа жизни

Доктор Мясников: физическая активность спасает от онкологии и других заболеваний

close
100%
Shutterstock/FOTODOM

Малоподвижный образ жизни и длительное время за компьютером могут спровоцировать опасные заболевания, предупредил заслуженный врач России и известный телеведущий Александр Мясников. Недостаточная физическая активность – причина ухода из жизни каждого десятого человека, в то время как движение и спорт могут спасти от развития онкологических и других заболеваний, рассказал он Общественной Службе Новостей.

Из-за малой активности в 2008 году «досрочно» из жизни ушли 5,3 млн человек в мире, добавил Мясников. По его словам, даже рост активности только на 10% может спасти 500 тыс. человек в год.

В качестве физической активности подойдет любое занятие спортом, дома или в зале. Также полезно двигаться по лестницам без лифта, устраивать небольшие пробежки до станций метро во время утреннего похода на работу, считает Мясников. Важной частью физической активности он назвал самостоятельную работу по дому.

«Человечество изобрело все, чтобы не двигаться — лифты, доставку, траволаторы. Забудьте об этом, — заявил Мясников. — У нас даже уборка сегодня роботизирована. Моющие пылесосы ездят сами по себе, но нужно менять и это».

По словам врача, ручная стирка белья может снизить риск развития остеоартроза в мелких суставах кистей, а уборка в целом стать хорошей тренировкой мышц. В качестве примера Мясников привел свою 90-летнюю маму, которая предпочитает стирать руками и самостоятельно мыть полы.

«Кто бы что ни говорил, но одним из самых важных факторов для продления жизни и улучшения ее качества является физическая активность. Это подтвержденный медицинский факт», — заключил доктор.

Напомним, ученые выяснили, что даже небольшое количество физической активности в свободное время может снижать вероятность инсульта.

Ранее врач рассказала о роли физической активности в повышении стрессоустойчивости.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами