На Ставрополье арестовали мужчину, который вместе с приятелями осквернил Вечный огонь

В Невинномысске трое мужчин осквернили Вечный огонь, а четвертый записал происходящее на видео. Об этом сообщает следственное управление СК России по Ставрополью.

Инцидент, по данным следствия, произошел еще 1 марта. Трое молодых людей опускали ноги в Вечный огонь, горящий на территории мемориала «Вечная слава». Обелиск, на постамент которого забрались нарушители, был воздвигнут в память об участниках гражданской и Великой Отечественной войны.

К настоящему времени один из героев видео был задержан и арестован. Ему предъявили обвинение в осквернении символов воинской славы России, совершенном группой лиц. Двое других подозреваемых сейчас находятся в розыске. Стал ли фигурантом уголовного дела оператор, снимавший на мобильный телефон акт посягательства на памятник, в сообщении ведомства не уточняется.

Ранее в Калининграде выбрали меру пресечения мужчине и женщине, осквернившим Вечный огонь.