Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Aмериканка спит в клетке и идентифицирует себя как собаку

Independent: в США женщина называет себя собакой и спит в клетке

close
100%
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Женщина из США рассказала, что идентифицирует себя как собаку и живет в клетке, пишет Independent.

Американка, которая называет себя Мяу Дэлин, рассказала, что ощущает себя не человеком, а собакой, поэтому и ведет образ жизни животного. Женщина живет в большой клетке, где спит и ест, а еще выходит на прогулку с людьми, которые платят за это деньги. Она утверждает, что у нее нет романтических отношений с мужчинами и не планирует заводить отношения с кем-либо.

Образ жизни Мяу позволил ей собрать поклонников по всему миру. Люди активно подписываются на ее соцсети и оставляют хвалебные комментарии. Однако есть и такие пользователи, которые не понимают увлечений Дэлин.

«А когда она заболевает, то ходит к ветеринару?», — иронизируют комментаторы.

Ранее пользователей соцсетей удивила женщина из Индии, погладившая одежду с помощью скороварки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами