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Житель Ленобласти может получить пожизненное лишение свободы за нападение на полицейских

В Ленобласти мужчина устроил пожар в квартире и напал на полицейских с ножом

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Ленинградской области мужчина устроил пожар в квартире, а затем ранил ножом полицейского, прибывшего на место происшествия. Об этом сообщает следственное управление СК России по региону.

Инцидент произошел 17 марта после поджога квартиры в деревне Оржицы Ломоносовского района. Правоохранителей на место вызвала местная жительница, которая почувствовала запах гари из соседней квартиры, попыталась туда попасть, но не смогла. Стражи порядка решили задержать остававшегося в помещении мужчину, но во время задержания тот, как уточняет издание 78.ru, воткнул нож в висок 22-летнему сержанту. Его сослуживец получил не менее пяти ударов кулаками в область лица и туловища.

Пострадавших немедленно доставили в больницу. Сейчас врачи борются за жизнь молодого полицейского, получившего открытую черепно-мозговую травму, серьезное ранение мозга, ушибы, синяки и ссадины. У второго полицейского диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и ссадины на лице. 28-летнего подозреваемого в применении насилия в отношении представителя власти задержал другой наряд полиции.

«В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствием направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении ведомства.

Следователи устанавливают причины произошедшего и мотивы злоумышленника, которому теперь может грозить пожизненное лишение свободы.

Ранее югорчанина оштрафовали на 10 тысяч рублей за нападение на полицейского.

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