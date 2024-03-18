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Эксперт по этикету оценила, можно ли общаться по видеосвязи в общественном месте

Эксперт по этикету Свежакова: в общественном месте можно общаться по видеосвязи

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Depositphotos

В общественных местах можно разговаривать по видеосвязи, однако, делать это нужно в наушниках, чтобы не нарушать покой и границы находящихся рядом людей. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт по этикету и коммуникациям Ольга Свежакова.

Кроме того, во время такого звонка важно, чтобы окружающие не попадали в кадр, уточнила эксперт. Однако она отметила, что это правило распространяются не на все случаи, поэтому в некоторых ситуациях можно не придерживаться его.

«Если, например, абитуриентка приехала поступать в Москву, ей звонят родители и она скажет: «Мама, я в столице», и покажет, что действительно в городе, думаю, окружающие к этому отнесутся снисходительно и ничего в этом страшного нет», — заключила Свежакова.

До этого Ольга Свежакова говорила, что разговаривать по телефону в общественном транспорте, согласно правилам этикета, можно, однако в ходе беседы не стоит обсуждать личные вопросы. По ее словам, такой разговор поставит в неловкое положение окружающих, которые будут невольно подслушивать. Если вам поступил такой звонок, эксперт советует попросить собеседника перезвонить позже.

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