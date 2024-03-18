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В Москве арестовали студента-фотографа, обвиняемого в призывах к терроризму

В Москве отправили в СИЗО 20-летнего студента за призывы к терроризму

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Виталий Белоусов/РИА Новости

В Москве арестовали студента-третьекурсника, обвиняемого в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Уголовное дело на 20-летнего студента одного из столичных вузов завели 12 марта, два дня спустя он вернулся в город на поезде из Санкт-Петербурга и был арестован. В тот же день ему предъявили обвинения, а затем Басманный суд заключил молодого человека под арест до 12 мая.

Неизвестно, какие именно высказывания юноши правоохранители посчитал оправдывающими террористическую деятельность, но, по некоторым данным, внимание на них стражей порядка могли обратить недоброжелатели. Также сообщается, что студент занимался фотографией и был завсегдатаем транспортных чатов, но несколько месяцев назад покинул их из-за конфликта.

Ранее в Подмосковье приговорили к 12 годам колонии 21-летнего юношу, который поджег релейный шкаф.

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