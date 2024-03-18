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Трое российских подростков получили условные сроки после нападения на членов ЧВК «Редан»

В Петербурге подростки, напавшие на ЧВК «Редан», получили условные сроки

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Евгений Одиноков/РИА Новости

В Санкт-Петербурге троим несовершеннолетним вынесли приговор по делу о нападении на подростков из ЧВК «Редан» в торговом центре «Галерея». Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

Инцидент произошел 1 июня 2023 года. Трое молодых людей заметили четверых сверстников у торгового центра — юноши отнесли ровесников к представителям молодежной субкультуры ЧВК «Редан» и решили избить и записать это на видео. Подростки осуществили свои намерения, после чего стали фигурантами уголовных дел по статьям «хулиганство» и «умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Суд признал петербуржцев виновными и приговорил к условным срокам на три года один месяц, два года и месяц, один год и месяц соответственно.

Ранее суд Петербурга заключил 17-летнего подростка под стражу из-за драки в ТЦ «Галерея».

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