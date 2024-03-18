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В Белгородской области объявлена воздушная тревога

РСЧС объявила воздушную тревогу в Белгороде и Головчино в Белгородской области

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Таисия Лисковец/РИА Новости

РСЧС объявила воздушную тревогу в городе Белгороде и селе Головчино в Грайворонском городском округе Белгородской области. Соответствующие публикации размещены в Telegram-канале мэрии Белгорода.

В Белгороде и Белгородском районе в 11:30 по мск была объявлена ракетная опасность. Село Головчино подверглось обстрелу, о чем стало известно в 11:26 по мск.

Жителей Белгорода попросили не подходить к окнам и оставаться дома, жителей Головчино — спуститься в укрытия.

До этого ПВО пресекли попытку ВСУ ударить из РСЗО Vampire по Белгородской области. Российские системы ПВО уничтожили 10 украинских реактивных снарядов в воздухе над Белгородской областью.

Утром 18 марта губернатор региона РФ Вячеслав Гладков объявлял в Белгороде и Белгородском районе угрозу ракетной опасности. Спустя полчаса сигнал был отменен.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.

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