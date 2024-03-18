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Глава ЦИК рассказала о хакерских атаках во время президентских выборов в России

Памфилова: на ресурсы ЦИК во время выборов совершили более 12 млн DDoS-атак

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Д. Гришкина/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

На ресурсы Центральной избирательной комисси РФ (ЦИК) совершили более 12 млн DDoS-атак. Об этом рассказала глава ЦИК Элла Памфилова, пишет ТАСС.

Пр этом, по ее словам, все системы ЦИК отработали штатно.

Памфилова отметила с начала голосования специалисты заблокировали свыше 420 тыс. атак на ресурсы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Она добавила, что основной удар пришелся именно на портал голосования.

Также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что международные наблюдателя не обнаружили нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов президента России.

С 15 по 17 марта в России проходило голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. Событие не обошлось без инцидентов: в нескольких регионах России люди залили избирательные урны зеленкой и краской, испортив бюллетени. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова назвала такие действия «элементами терроризма».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал беспрецедентным результат Путина на выборах президента РФ.

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