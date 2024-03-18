Высокую явку на выборах президента РФ объяснили колоссальным уровнем доверия россиян

Беспрецедентная явка на выборы президента РФ демонстрирует колоссальный уровень доверия кандидатам и избирательной системе, считает политолог, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.

«Мы видим, что практически по всем регионам поставлены исторические рекорды по явке. Также в Москве преодолено так называемое «проклятие 60%», которое было замечено на всех предыдущих выборах», — сказал политолог.

По его словам, эти выборы президента РФ отличаются от других по нескольким причинам.

«Впервые в мире на выборах президента была использована система дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Впервые в России было многодневное голосование на выборах президента, голосование вне участков, надомное и досрочное голосование для труднодоступных территорий. Все эти способы показали, что они востребованы», — отметил политолог.

Также Асафов добавил, что на выборах президента появилась новая традиция приходить на выборы целыми семьями.

«Было заметно, что многие люди приходили на участки с семьями. Также младшее поколение помогало старшему разобраться с «Госуслугами». Все это приняло характер совместного дела ради построения будущего», — сказал политолог.

Асафов подчеркнул, что даже у традиционных критиков электоральных процессов не было серьезных аргументов.

«Очевидно, что кампания прошла без применения «грязных политических технологий». Это видно и по доверию людей, ведь обычно люди не идут на выборы, если есть серьезные скандалы», — заключил политолог.

После подсчета 99,74% голосов самовыдвиженец Владимир Путин набрал 87,29% голосов, Николай Харитонов (КПРФ) – 4,30%, Владислав Даванков («Новые люди») – 3,84%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,21%.