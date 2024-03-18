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Врачи объяснили, могут ли крема против прыщей спровоцировать развитие рака

Дерматолог Исламова: бензоилпероксид в кремах от акне не вызывает онкозаболевания

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Freepik.com

Крема и мази от прыщей с бензоилпероксидом не провоцируют развитие опухолей, заверила дерматолог, косметолог Джамиля Исламова. Опасными такие средства становятся лишь при выделении бензола, что возможно только при регулярном воздействии на крем повышенных температур, объяснила она в беседе с НСН.

Зарубежные СМИ ранее сообщили, что ученые обнаружили в кремах от прыщей популярных марок повышенный уровень бензола. По их данным, это может вызвать развитие рака. Бензоилпероксид входит в состав многих мазей и кремов против акне и не так опасен, считает дерматолог.

«Я лично никогда не считала этот компонент полезным для кожи, но онкогенным потенциалом он тоже не обладает. Там высвобождаются свободные радикалы, это как перекись водорода, только в более устойчивой форме. Такие средства действуют локально, подсушивая высыпания», — пояснила Исламова.

По ее мнению, людям с акне не стоит отказываться от кремов с этим веществом. В представленном учеными исследовании продемонстрировали препараты после воздействия 70-градусной температуры в течение долгого времени — только в этом случае выделялся бензол, отметила врач. В обычной жизни, по ее мнению, добиться такого эффекта непросто.

Напомним, онкологи также предупреждают, что сухие шампуни с бензолом способны повышать риск развития рака. По их словам, если в составе сухого шампуня есть бензол, то лучше минимизировать его использование или полностью отказаться.

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