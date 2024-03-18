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Москвич на Mercedes украл конверт с валютой, который случайно обронил прохожий

В центре Москвы автомобилист похитил конверт с валютой и попал на видео

Автомобилист заехал на тротуар в центре Москвы, чтобы подобрать чужой конверт с деньгами, и стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщили в столичном управлении МВД.

Сотрудники уголовного розыска задержали 41-летнего москвича, который присвоил конверт, принадлежащий незнакомому ему мужчине. Тот обронил его, когда переходил дорогу по пешеходному переходу на улице Сивцев Вражек. Это заметил водитель Mercedes и решил забрать находку себе. Внутри конверта находились деньги в иностранной валюте на сумму свыше 780 тыс. рублей.

Владелец обнаружил пропажу и обратился в полицию. Подозреваемый был задержан в Измайловском проезде, а похищенные им деньги — изъяты. Их вскоре вернут законному владельцу, а на вора уже завели уголовное дело. Ему предъявили обвинение в совершении кражи и отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Теперь местному жителю грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Ранее в Москве прохожий предотвратил кражу 46 млн рублей из автомобиля и попал на видео.

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