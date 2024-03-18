Россиянам рассказали, какие правила нужно соблюдать в ресторане

Мужчине, который ухаживает за женщиной, рекомендуется предложить ей выбрать более удобное место за столом в ресторане. Об этом «Москве 24» рассказала специалист по этикету Юлия Сильванская.

При этом решение о том, отодвигать ли стул, чтобы она могла сесть за стол, сегодня остается на усмотрение мужчины. Однако на деловом обеде стоит отказаться от любых ухаживаний в формате женщина/мужчина, предупредила эксперт.

Еще одно правило, которого важно придерживаться в ресторане, — использовать тканевую салфетку. Ее нужно положить на колени сразу после размещения за столом, уточнила Сильванская. При этом во время обеда салфетку принято разворачивать наполовину, а за ужином – целиком. После трапезы ее можно положить на стол возле тарелки.

Отдельные правила касаются обращения к официанту. Для того, чтобы позвать его, специалист советует немного поднять руку и попытаться встретиться с официантом глазами. Когда он подойдет, стоит обратиться к нему по имени и сделать заказ. Показывать то, что еда не понравилась и ее можно забрать, нужно столовыми приборами.

«Чтобы правильно это сделать, нужно представить, что тарелка — это циферблат, и положить приборы параллельно друг другу в направлении на пять часов. Класть нож и вилку крест-накрест уже не принято», — уточнила Сильванская.

Эксперт по этикету и коммуникациям Ольга Свежакова до этого говорила, что одними из самых частых ошибок в столовом этикете считаются использование зубочистки за столом и нарезание еды в тарелке на множество мелких кусков.

Ранее были названы самые распространенные ошибки в деловом этикете.