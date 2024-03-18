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На атакованном украинскими беспилотниками Славянском НПЗ приступили к оценке ущерба

На Славянском НПЗ сообщили о принятых мерах по ликвидации последствий атаки

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Специалисты Славянского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае приступили к оценке ущерба, который был нанесен в результате атак украинских БПЛА, сообщил руководитель службы безопасности НПЗ Эдуард Труднев.

По его словам, на предприятии принимаются все меры для ликвидации последствий атаки.

«Атмосферные блоки, играющие ключевую роль в процессе переработки нефти, получили повреждения, включая разрушение оборудования. Это может привести к снижению производительности и качества процесса переработки», — констатировал Эдуард Труднев.

Кроме того, он уточнил, что вакуумный блок также пострадал от атак — это привело к нарушению баланса производственного процесса.

В данный момент, по его словам, организован процесс списывания поврежденного оборудования.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что работа Славянского НПЗ нарушена из-за атак украинских беспилотников. Они были нейтрализованы, в результате падения одного из них возник пожар, возгорание ликвидировано.

Предприятие было атаковано в ночь с 16 на 17 марта.

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