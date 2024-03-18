Российского военного осудили за полученное соседкой ранение во время стрельбы в подъезде

В Омске к двум годам колонии приговорили военного, который ранил соседку во время стрельбы в подъезде. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Как удалось доказать следствию, мужчина выпил и решил отомстить за мать, которую, как он по ошибке решил, кто-то заставил убраться в лифте.

Военнослужащий вооружился карабином и стал разыскивать обидчика матери, стучась в двери соседних квартир. В какой-то момент мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил в сторону одной из дверей. Хозяйка квартиры, которая стояла прямо за ней, получила серьезное ранение, ее здоровью был причинен тяжкий вред.

В итоге суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей и признал стрелка виновным, отправив его в колонию общего режима, а также оштрафовал на 50 тыс. рублей.

Ранее судимый участник СВО попытался ограбить школьника в троллейбусе и получил условный срок.