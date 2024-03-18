Эксперты назвали продукты, в которых содержатся полезные при похудении углеводы

Углеводы – это макронутриенты, которые делятся на две основные группы. Простые углеводы – это глюкоза, фруктоза, галактоза. К ним относится, к примеру, белый сахар и содержащие его продукты. они быстро усваиваются и дарят энергию на короткое время, вскоре снова провоцируя чувство голода. Поэтому более полезные являются сложные углеводы – крахмалы и клетчатка, которые усваиваются организмом медленно, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

При потреблении сложных углеводов организм получает необходимую энергию надолго и в течение длительного времени не испытывает ощущения голода. Специалисты, однако, подчеркивают, что оба вида углеводов приносят организму определенную пользу, однако при желании сбросить вес потребление быстрых углеводов должно быть ограничено.

Разные виды диет – безуглеводные или высокоуглеводные – могут одинаково навредить организму, считают эксперты. Они рекомендуют заменить подобные диеты соблюдением нужного процента углеводов в день: в дневном меню взрослого человека должно быть 5% простых углеводов и 40-60% сложных углеводов.

Меленные углеводы содержатся в таких продуктах, как рис, гречка, овсяные отруби, макароны, кукуруза, свекла, брокколи и цветная капуста, чернослив, цельнозерновой хлеб. К простым или быстрым углеводам относятся белый хлеб и мучные изделия из белой муки, колбасная продукция, мед, газированные напитки и сладкие соки, конфеты, консервированные фрукты, алкоголь, жареная картошка, фастфуд, блюда быстрого питания.

Специалисты призывают не отказываться полностью от быстрых углеводов, так как они помогают запасти гликоген после тренировок, являются источником энергии для мозга. Важно лишь соблюдать баланс: сак, если организм требует шоколада, то можно съесть пару ломтиков и совместить и с небольшим количеством орехов.

Напомним, врачи считают, что недостаток сложных углеводов в рационе может быть одной из причин частых приступов усталости.

Диетолог ранее назвала способы избавиться от сахарной зависимости.