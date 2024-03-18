Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала, кому опасно поститься

Врач Стародубова: пожилым людям и детям опасно поститься

close
100%
Shutterstock

Людям с хроническими заболеваниями перед соблюдением Великого поста, который начинается у православных христиан 18 марта, важно проконсультироваться со своим лечащим врачом. Об этом kp.ru рассказала врач – кардиолог и диетолог, главный внештатный специалист диетолог Депздрава Москвы, заместитель директора по научной и лечебной работе ФГБУН «Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии», доктор медицинских наук Антонина Стародубова.

По ее словам, специалист поможет определить, какие ограничения будут посильными при конкретных болезнях. Особенное внимание своему самочувствию стоит уделять людям с сахарным диабетом и болезнями желудочно-кишечного тракта, уточнила эксперт.

Помимо этого, соблюдать пост может быть опасно пожилым людям, беременным и кормящим женщинам, а также детям, предупредила Стародубова.

Врач-диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова до этого говорила, что во время Великого поста важно сохранять рацион сбалансированным, чтобы избежать стресса и проблем со здоровьем. По ее словам, чтобы добиться сытости при отсутствии белка люди часто начинают потреблять большое количество углеводов, в том числе простых. В результате дисбаланса могут начать выпадать волосы, ухудшится состояние кожи и ногтей, начнет расти вес, предупредила специалист.

Ранее диетолог объяснила, как соблюдать пост без вреда для здоровья.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами