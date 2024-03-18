Более 80 человек пострадали в Белгородской области после обстрелов

В Белгородской области в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины за неделю пострадали более 80 мирных жителей. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников, передает ТАСС.

Всего за неделю с 12 по 18 марта в регионе пострадали 82 человека, сказал он.

Утром 18 марта губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе объявлена угроза ракетной опасности.

Накануне вечером Гладков сообщал, что в результате атаки ВСУ в поселке Октябрьский в Белгородском районе пострадали восемь человек.

До этого Минобороны указывало, что системы ПВО сбили девять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire и три снаряда РСЗО «Ураган» над Белгородской областью.

Ранее власти региона сообщили о взрыве на инфраструктурном объекте.