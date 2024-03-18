В Белгороде отменили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии города.

«Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности», — говорится в публикации.

В 8:33 губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о запуске сирены ракетной опасности. Он призывал находящихся дома граждан не подходить к окнам и спрятаться в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Тех, кто находился на улице, он призывал спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают приграничные российские регионы.

Накануне вечером Гладков сообщил, что в результате атаки ВСУ в поселке Октябрьский в Белгородском районе пострадали восемь человек.

Утром того же дня министерство обороны России сообщало, что российская система противовоздушной обороны сбила девять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire и три снаряда РСЗО «Ураган» над Белгородской областью.

Ранее в Минобороны назвали число сбитых за ночь беспилотников.