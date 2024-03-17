В РКН оценили влияние на выборы президента России DDoS-атак

DDoS-атаки не оказали внушительного влияния на процесс выборов президента России. Об этом сообщает ТАСС.

При этом Роскомнадзор заблокировал свыше тысячи различных ресурсов, которые призывали к срыву выборов.

16 марта «Единая Россия» заявила о масштабных DDoS-атаках на все электронные сервисы партии. Сообщается, что атаки ведутся на все адреса в подсетях партии и в доменах edinros и ER.RU. На этом фоне работа второстепенных партийных ресурсов была приостановлена для защиты критически важной инфраструктуры сервисов партии.

До этого секретарь генсовета «Единой России», первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак назвал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию «образом будущего сильной и независимой России на много лет вперед». Кроме того, секретарь генсовета «Единой России» подчеркнул, что партия собирается обеспечить законодательное исполнение послания Путина.

Ранее хакерские атаки на российские интернет-магазины достигли рекордного уровня.