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На севере Москвы в квартиру заползла змея

В Северном Медведково спасатели поймали змею, которая заползла в квартиру

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ГКУ «ПСЦ»/VK

На севере Москвы спасатели поймали змею, которая проникла в квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Пожарно-спасательного центра.

Инцидент произошел в многоквартирном доме на проезде Шокальского. Жители одной из квартир обнаружили у себя в спальне пресмыкающееся и вызвали экстренные службы.

Прибывшие на место спасатели при помощи специального инструмента поместили змею в пластиковый контейнер и передали специалистам Департамента природопользования и охраны окружающей среды города. Никто не пострадал.

Ранее тарантул напугал жителей многоквартирного дома в Уфе.

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