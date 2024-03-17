На севере Москвы в квартиру заползла змея

На севере Москвы спасатели поймали змею, которая проникла в квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Пожарно-спасательного центра.

Инцидент произошел в многоквартирном доме на проезде Шокальского. Жители одной из квартир обнаружили у себя в спальне пресмыкающееся и вызвали экстренные службы.

Прибывшие на место спасатели при помощи специального инструмента поместили змею в пластиковый контейнер и передали специалистам Департамента природопользования и охраны окружающей среды города. Никто не пострадал.

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