Семь БПЛА уничтожены в Белгородской области

В Белгородской области дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов Украины. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

«Около 14:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Ранее в Минобороны сообщали, что силы ПВО Российской Федерации с помощью средств радиоэлектронной борьбы и стрелкового оружия сбили 168 украинских беспилотных летательных аппаратов и 23 реактивных снаряда РСЗО Vampire чешского производства.

До этого система противовоздушной обороны РФ поразила девять снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire и три снаряда РСЗО «Ураган» над Белгородской областью.

Также средства ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат на окраине Калуги.

Ранее в России создали комплексную систему защиты объектов от дронов.