Памфилова раскритиковала поведение Запада во время выборов президента РФ

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова подвергла критике поведение западных и других недружественных стран во время президентских выборов в России, назвав его показателем текущего положения прав человека в этих государствах. Ее цитируют «Известия».

Как отметила глава ЦИК, с одной стороны, власти таких стран вводят санкции против организаторов голосования, а с другой — поощряют действия лиц, устраивающих теракты в приграничных регионах России.

До этого Памфилова прокомментировала инциденты, в ходе которых ряд граждан залил урны на избирательных участках зеленкой. По ее мнению, эти действия можно назвать «элементами терроризма».

С 15 по 17 марта в России проходит голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. За президентский пост впервые с 2008 года борются четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

О том, как проходят президентские выборы в третий день голосования, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о срыве покушения на представителя кандидата в президенты РФ.