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Боец народной дружины выстрелом из ружья сбил дрон ВСУ в Курской области

В Курской области дружинник сбил дрон ВСУ при помощи охотничьего ружья

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Телеграм-канал «Роман Старовойт»

Боец добровольной народной дружины в Курской области сбил дрон Вооруженных сил Украины при помощи охотничьего ружья. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Сегодня боец добровольной народной дружины одного из приграничных районов Курской области из охотничьего ружья сбил вражеский дрон», — сообщил Старовойт.

По словам чиновника, поступок бойца народной дружины достоин награды. Также Старовойт поблагодарил защитников региона и жителей приграничных с Украиной районов за стойкость и выдержку.

До этого Старовойт сообщил об обстреле поселка Теткино ВСУ. Сообщается о прекращении энергоснабжения из-за повреждения ЛЭП вследствие обстрелов. Старовойт пообещал, что восстановительные работы начнутся, когда будет обеспечена безопасность аварийных бригад. По словам губернатора, обстрел повредил пять домов. Их собственникам будет оказана помощь.

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ), по данным МО РФ, составили до 30 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, боевую машину РСЗО Vampire и боевую машину РСЗО «Град».

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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