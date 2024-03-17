Свыше двух миллионов человек стали победителями розыгрышей «Миллион призов»

Свыше 2,2 млн человек стали победителями двух розыгрышей «Миллион призов», которые состоялись 16 и 17 марта. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Участниками розыгрыша были те, кто голосовал на выборах президента Российской Федерации онлайн.

«Победителями стали 2 266 347 человек», — говорится в публикации.

Полученные баллы обмениваются на скидки в магазинах, ресторанах и кафе, а также на билеты в музеи и театры. Кроме того, баллы можно перевести на благотворительные цели.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что кандидат в президенты Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах президента РФ, потому что это удобно.

До этого Кремль опубликовал видео, как Путин заходит в кабинет, садится за компьютер, делает клики мышкой, после чего на экране появляется надпись «Спасибо, вы успешно проголосовали!». За кого он проголосовал, неизвестно.

Ранее в ЦИК призвали усилить охрану урн из-за порчи бюллетеней.