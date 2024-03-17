В ЦИК назвали количество международных наблюдателей, следящих за выборами

За ходом голосования на выборах президента России следят 1115 международных наблюдателей и экспертов из 129 стран. Об этом сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова, передает ТАСС.

Она уточнила, что из них 706 международных наблюдателей из 106 стран были официально аккредитованы Центральной избирательной комиссией. Кроме того, Памфилова добавила, что после проведения Всемирного фестиваля молодежи в Сочи 224 эксперта из 51 страны проявили желание ознакомиться с процессом организации выборов в России, а 185 экспертов из 58 стран были приглашены Общественной палатой РФ.

«Таким образом, за ходом голосования на выборах президента России наблюдают 1 115 международных наблюдателей и экспертов из 129 стран», — сказала она.

Глава ЦИК отметила, что большое количество международных наблюдателей следит за ходом голосования в Москве и Московской области. При этом наблюдатели также распределены по 53 регионам России.

Напомним, 15 марта в России началось голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. Они продлятся до 17 марта включительно.

На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.