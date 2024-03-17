Стаффордширские терьеры напали на жителя Новосибирска и его собаку

Житель Новосибирска и его собака пострадали от нападения двух стаффордширских терьеров, собаки прокусили мужчине руку. Об этом сообщает «НГС».

Инцидент произошел в районе жилого комплекса «Чернышевский» на улице Фабричной, мужчина с собакой вышел на прогулку, когда на него набросились два стаффордширских терьера. Псы были с хозяйкой, но женщина не смогла удержать агрессивных животных.

«В ветеринарную клинику мужчина не поехал, обработал раны питомца самостоятельно. Сам сосед говорит, что у него опухла кисть. У питомца — небольшая рваная рана, ничего серьезного нет. Но и мужчина и его собака в шоке от нападения», — рассказала одна из свидетельниц произошедшего.

По словам местных жителей, женщина выгуливает бойцовых собак без намордников и на замечания не реагирует, псы уже как минимум дважды нападали на людей.

Ранее на Камчатке бойцовая собака откусила восьмилетнему мальчику палец.