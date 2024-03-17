Во Владивостоке жителей многоэтажки напугал мужчина, спускавшийся по стене с 15 этажа

В Приморье неизвестный мужчина устроил переполох в многоэтажке, спустившись по стене с 15 этажа. Произошедшее сняли на видео очевидцы, кадры публикует Telegram-канал «Восток медиа».

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Кирова во Владивостоке, местные жители сняли на видео, как неизвестный мужчина спускался по стене дома с 15 этажа, незнакомец стучал в окна и звал на помощь, изрядно напугав жильцов.

После того как мужчина спустился, два человека выбежали из дома, осмотрели вокруг территорию. На месте присутствовали медики и полицейские. Мотивы поступка мужчины неизвестны.

Ранее в Петербурге подросток спускался из окна по простыне и сорвался с шестого этажа.