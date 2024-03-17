Дроны ВСУ повредили здание избирательного участка в Энергодаре

Здание в Энергодаре, где располагались три избирательных участка, было повреждено в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на избирательную комиссию Запорожской области.

«В Энергодаре в результате атаки дронов ВСУ повреждено здание, в котором в предыдущие дни размещались три избирательных участка — №534, №535 и №536», – отметили в ведомстве. Там добавили, что днем ранее в здании были проведены оперативные мероприятия.

После инцидента участковые избирательные комиссии были эвакуированы вместе с документацией.

Голосование будет продолжено путем подомового обхода, пояснили в избиркоме.

В комиссии уточнили, что пострадавших и существенных разрушений нет. Избиратели поставлены в известность, вся организационная работа проведена.

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