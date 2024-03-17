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Охранник московской школы домогался учениц и требовал у девочек интимные фото

Shot: в Москве охранника школы обвинили в домогательствах

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В Москве по обвинению в домогательствах задержан пожилой охранник школы, мужчину подозревают в том, что он вымогал у учениц интимные фото. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

57-летний сотрудник службы охраны одной из школ в Строгино подозревается в домогательствах в отношении детей, по словам школьниц, мужчина проявлял к ним нездоровый интерес и просил девочек скинуть ему интимные фото.

При обыске в телефоне злоумышленника обнаружили несколько снимков раздетых детей, возбуждено уголовное дело о развратных действиях, мужчине может грозить до восьми лет лишения свободы. Известно, что он уже имел проблемы с законом и был судим.

Ранее в Нижневартовске таксист заблокировал двери авто и домогался 15-летней девочки.

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