Охранник московской школы домогался учениц и требовал у девочек интимные фото

В Москве по обвинению в домогательствах задержан пожилой охранник школы, мужчину подозревают в том, что он вымогал у учениц интимные фото. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

57-летний сотрудник службы охраны одной из школ в Строгино подозревается в домогательствах в отношении детей, по словам школьниц, мужчина проявлял к ним нездоровый интерес и просил девочек скинуть ему интимные фото.

При обыске в телефоне злоумышленника обнаружили несколько снимков раздетых детей, возбуждено уголовное дело о развратных действиях, мужчине может грозить до восьми лет лишения свободы. Известно, что он уже имел проблемы с законом и был судим.

Ранее в Нижневартовске таксист заблокировал двери авто и домогался 15-летней девочки.