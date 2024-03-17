В ФРГ призвали ввести в школах подготовку на случай войны

Министр образования Германии Беттина Штарк-Ватцингер предложила проводить в школах занятия по гражданской обороне на случай войны. Ее слова передает издание MRD.

«Молодые люди должны знать об угрозах свободе и уметь справляться с ними. Это не должно быть отдельным школьным предметом, но должно стать частью учебной программы», — сказала министр.

По мнению Штарк-Ватцингер, общество должно быть подготовлено к кризисам — «от пандемии до стихийных бедствий и войны». Она напомнила о подобной практике в школах Великобритании, которые проводят обучение по ликвидации последствий стихийных бедствий.

15 марта президент Франции Эммануэль Макрон назвал неуместными слова российского лидера Владимира Путина о возможном применении ядерного оружия.

До этого политолог и военный эксперт Евгений Михайлов высказывал мнение, что в заявлении генштаба Польши о возможной переброске в страну 300 тыс. военных НАТО нет ничего удивительного, такой план давно существует. Он отмечал, что в России не хотят военной эскалации, но тоже готовятся к такому сценарию.

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