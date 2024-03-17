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Белгород вновь обстреляли, погиб ребенок

Baza: в Белгороде во время обстрела снаряд убил ребенка в частном доме

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Телеграм-канал «Baza»

Российский город Белгород вновь подвергся ракетной атаке. Как пишет Telegram-канал Baza, в ходе обстрела погиб ребенок.

По предварительной информации, один из снарядов угодил в частный дом на Зареченской улице, в котором находился несовершеннолетний. Он получил ранения, не совместимые с жизнью. Отмечается, что в здании, куда попал боеприпас, начался пожар.

По данным канала, еще один пострадавший, 44-летний мужчина, попал в больницу с ожогами и травмами головы.

Официальных данных о пострадавших в ходе обстрела не поступало.

С 08:03 по 08:57 мск 17 марта в Белгороде и Белгородском районе действовал сигнал ракетной опасности. Губернатор региона Вячеслав Гладков просил горожан укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

До этого сообщалось о случае, когда жительницу Белгорода спас от осколков боеприпаса ее домашний кот. Раненое животное осмотрел ветеринар, из него достали осколок. Подчеркивается, что жизнь кота вне опасности.

Ранее украинский дрон атаковал фуру в Белгородской области.

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