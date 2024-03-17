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Замерзшего мужчину нашли на льду реки Белой в Башкирии

В Уфе спасли замерзшего мужчину, лежавшего на середине реки

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Управление гражданской защиты г.Уфы

В Башкирии спасли мужчину, которого обнаружили очевидцы на льду реки Белой в Уфе. Об этом сообщает управление гражданской защиты города.

О мужчине, лежавшем на середине реки на льду, в экстренные службы сообщили очевидцы. На помощь пострадавшему на аэролодке были направлены два подразделения поисково-спасательного отряда Уфы.

Замершего россиянина доставили на берег и передали врачам скорой помощи, пострадавший сильно замерз, он не смог объяснить, как оказался на середине реки.

Ранее замерзающего туриста нашли на берегу озера в Ленобласти.

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