Замерзшего мужчину нашли на льду реки Белой в Башкирии

В Башкирии спасли мужчину, которого обнаружили очевидцы на льду реки Белой в Уфе. Об этом сообщает управление гражданской защиты города.

О мужчине, лежавшем на середине реки на льду, в экстренные службы сообщили очевидцы. На помощь пострадавшему на аэролодке были направлены два подразделения поисково-спасательного отряда Уфы.

Замершего россиянина доставили на берег и передали врачам скорой помощи, пострадавший сильно замерз, он не смог объяснить, как оказался на середине реки.

Ранее замерзающего туриста нашли на берегу озера в Ленобласти.