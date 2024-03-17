В Красноярске нашли живой пропавшую 10-летнюю девочку

В Кировском районе Красноярска полицейские нашли пропавшую 10-летнюю школьницу, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

Школьница пропала утром 16 марта, с заявлением о исчезновении ребенка в полицию обратилась мать. Женщина рассказала, что дочь рано утром ушла на школьную ярмарку и домой не вернулась. Подруга девочки сообщила, что после ярмарки, около 11 часов утра, дети разошлись по домам.

В поисках ребенка участвовали полицейские, волонтеры и родственники, спустя сутки девочку обнаружили в квартире у знакомых семьи на улице Транзитная, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Обстоятельства побега ребенка из дома устанавливаются.

Ранее под Ростовом школьница сказала матери, что едет в салон красоты, и полетела в Челябинск.