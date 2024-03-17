Французский наблюдатель сравнил Москву и Париж

Французский наблюдатель на выборах президента России Кристиан Ро заявил, что россияне выглядят счастливее французов. Его слова приводит РИА Новости.

«Когда я оказался в Москве, я почувствовал огромную разницу относительно Парижа. Это богато, это роскошно. <..> Не знаю, это похоже на то, каким когда-то давно был Париж», — заявил он.

До этого очная явка на выборах президента России превысила 55% к 20:19.

15 марта в России началось голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. Они продлятся до 17 марта включительно.

За президентский пост впервые с 2008 года поборются четыре кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Если действующий президент РФ Путин одержит победу на предстоящих выборах, то это будет его пятый президентский срок. О том, как проходят президентские выборы во второй день голосования, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.