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Собянин сообщил о сбитых беспилотниках в районе Домодедово

Собянин сообщил об уничтожении беспилотников в городском округе Домодедово

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Егор Алеев/РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотника, летевший в Москву. Он отметил, что в момент происшествия никто не пострадал.

«Сегодня силами ПВО Минобороны в городском округе Домодедово отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву», — говорится в сообщении.

Мэр отметил, что на месте падения обломков дронов предварительно разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб уже работают на месте происшествия.

Во вторник, 12 марта, Собянин сообщил о сбитом беспилотнике над Раменским городском округом на юго-востоке от Москвы.

В ночь на 17 марта украинские дроны пытались атаковать Славянский НПЗ на Кубани. Один из работников предприятия пострадал в результате атаки.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.

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