Собянин сообщил о сбитых беспилотниках в районе Домодедово

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотника, летевший в Москву. Он отметил, что в момент происшествия никто не пострадал.
«Сегодня силами ПВО Минобороны в городском округе Домодедово отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву», — говорится в сообщении.
Мэр отметил, что на месте падения обломков дронов предварительно разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб уже работают на месте происшествия.
Во вторник, 12 марта, Собянин сообщил о сбитом беспилотнике над Раменским городском округом на юго-востоке от Москвы.
В ночь на 17 марта украинские дроны пытались атаковать Славянский НПЗ на Кубани. Один из работников предприятия пострадал в результате атаки.
Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.