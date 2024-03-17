ЦИК назвал явку на выборах президента России

Свыше 58% избирателей проголосовали на участках на президентских выборах в России по итогам второго дня голосования. Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.

«Ход голосования: 58,84%», — следует из данных, представленных на сайте Центризбиркома.

Данные не учитывают явку в рамках дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

До этого политтехнолог Петр Быстров назвал ожидаемой высокую явку на выборах президента России.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента России, которые проходят в стране с 15 по 17 марта. В бюллетенях представлены четыре кандидата на пост главы государства: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Впервые для выборов президента России в ряде регионов используется дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Проголосовать онлайн или очно россияне смогут в течение всех трех дней. Участки для голосования открыты и за рубежом, в странах с дипломатическим присутствием России. Их количество в этом году заметно меньше, чем на президентских выборах 2018 года.

Ранее депутат Госдумы Василий Пискарев заявил, что поджоги избирательных участков могут квалифицировать как теракт.