В Бердянске при взрыве пострадало здание избирательного участка

В Бердянске Запорожской области взорвалось самодельное взрывное устройства. Инцидент произошел рядом с избирательным участком, сообщил в своем Telegram-канале председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, в результате была повреждена стена здания, в котором находится избирательный участок. Как заявил Рогов, в результате случившегося никто не пострадал.

До этого сообщалось, что вечером 16 марта в жилом районе Бердянска сдетонировало не имеющее поражающих элементов самодельное взрывное устройство.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента России, которые проходят в стране с 15 по 17 марта. В бюллетенях представлены четыре кандидата на пост главы государства: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Впервые для выборов президента России в ряде регионов используется дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Проголосовать онлайн или очно россияне смогут в течение всех трех дней. Участки для голосования открыты и за рубежом, в странах с дипломатическим присутствием России. Их количество в этом году заметно меньше, чем на президентских выборах 2018 года.

Ранее Рогов сообщил о прорыве российских войск в Запорожской области.